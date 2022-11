Acusado de realizar assalto em panificadora no Acre é capturado pela polícia

Uma panificadora localizada no bairro do Bosque, em Sena Madureira, foi alvo de uma ação criminosa por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira (11). Segundo informações, um infrator adentrou ao estabelecimento e com o emprego de arma de fogo rendeu funcionários, subtraindo, ao final, R$ 200 em dinheiro e um aparelho celular.

Após o roubo, a Polícia Militar foi comunicada e iniciou os trabalhos com a meta de capturá-lo. Após algumas horas, a ação da PM atingiu o resultado devido e o acusado acabou sendo preso na região do Bairro da Pista.

De acordo com o Tenente Jairo Pontes, do 8º BPM, esse mesmo indivíduo também é suspeito de ter cometido outro assalto que ocorreu ontem na estrada de Manoel Urbano, proximidades do depósito da Ronsy. “Pedimos as vítimas desse infrator que ainda não registraram a notícia-crime que procurem a unidade de segurança pública”, salientou.

O acusado foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena e deverá ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes.