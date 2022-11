Após beijaço, Bil Araújo solta o verbo e entrega relação com Maraisa

Pelo visto o envolvimento entre Bil Araújo e Maraisa anda mesmo sério, após um flagra curioso e suspeito entre os dois.

No último fim de semana, durante a gravação de DVD dela com a irmã Maiara, o ex-BBB subiu no palco e trocou beijos com a sertaneja, levando os fãs dos dois ao delírio.

Nos bastidores do festival Caldas Country Festival, em Goiás, onde tudo aconteceu, o influenciador revelou que ficou com medo de tocar no assunto para que as pessoas não o chamasse de biscoiteiro.

Ainda assim, o ex-peão de A Fazenda afirmou ao Ig que voltou a se relacionar com a artista e disparou:

“Ela é minha ex. Dela eu não falo. Rolou ontem. Tá rolando, a gente está conversando. Mas é um assunto que eu não gosto de ficar falando, porque o povo vai achar que eu tô biscoitando, e não é isso. Eu tenho a minha história também”.

“Não quero ficar tocando neste assunto porque gera outro tipo de assunto. Todo mundo viu, a gente se beijou, a gente não tem que esconder nada de ninguém“, completou.

Bil ainda afirmou que eles estão conversando e indo pra fora e que depois as pessoas vão ficar cientes do que vai acontecer.

Bil Araújo faz confissão sobre recaída

Em recente entrevista, o ex-brother deu com a língua nos dentes e fez questão de confirmar que tinha tido uma recaída com Maraisa.

Bil afirmou em um podcast que eles mantiveram a amizade mesmo após o término e costumavam conversar pelo WhatsApp e também através do Instagram.