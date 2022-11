Aposentadoria por Tempo de Contribuição com simulação no INSS O que é? Serviço que ajuda a saber quanto tempo falta para se aposentar (por idade ou tempo de contribuição).

A simulação é feita com as informações que estão na base de dados do INSS. Também é possível incluir vínculos e alterar sua data de nascimento no momento da simulação

O resultado gerado pela calculadora vale somente para consulta e não garante direito à aposentadoria.

Este pedido é realizado totalmente pela internet, você não precisa ir ao INSS.

Quem pode utilizar este serviço? Qualquer pessoa.

Etapas para a realização deste serviço

Fazer a simulação

Faça login no Meu INSS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva “simular aposentadoria”;

Confira ou altere seus dados, como data de nascimento ou vínculos, clicando no lápis.

Depois clique em “Recalcular”;

A partir do resultado você pode “Pedir Aposentadoria” ou “Baixar PDF”.CANAIS DE PRESTAÇÃO Aplicativo móvel :

Procedimentos de atendimento quando o sistema informatizado se encontrar indisponível Ligue para 135.

O serviço é automático e você pode baixar em PDF o resultado.



