Bocalom já tem data para lançar edital para contratação de nova empresa de ônibus

Município com uma demanda de pelo menos 1 milhão de passageiros por mês, Rio Branco é uma das capitais do país cujo transporte coletivo sempre esteve à beira do caos. Um problema que, justiça seja feita, não vem de agora, já que o setor foi também uma espécie de Calcanhar de Aquiles de gestões anteriores na Prefeitura de Rio Branco.

A administração do prefeito Tião Bocalom (PP), no entanto, está determinada a resolver o problema. É o que garante o advogado Benicio Dias, diretor da RBTrans, a autarquia municipal responsável pelo sistema de transporte coletivo da capital. Para tentar solucionar o problema, a autarquia está soltando, dentro de 15 dias, um edital de licitação para contratação de uma empresa numa concorrência nacional que envolve quantias na casa dos milhões de reais.

- Publicidade-

Em entrevista ao ContilNet, Benício Dias traça um perfil da situação encontrada no setor e aponta para o futuro, quando a Prefeitura espera solucionar os problemas e entregar um sistema de transporte coletivo digno da população local.

A seguir, os principais trechos da entrevista:

ContilNet- O transporte coletivo sempre foi problemático em Rio Branco, mas nos últimos anos parece ter ficado pior. O senhor confirma isso?

Benício Dias – Este problema vem de longe, é verdade. Mas é sempre bom ressaltar que a atual gestão, do prefeito Tião Bocalom, decidiu não varrer o problema para debaixo do tapete e resolveu encará-lo de frente. É de conhecimento popular que o sistema veio abaixo porque as empresas que atuavam no setor não tinham mais praticamente condições de operação. Haviam desde dívidas trabalhistas, salários atrasados dos servidores, ônibus muito velhos e as empresas já não cumpriam o que a legislação determinava, que é uma frota renovada constantemente. Isso não era mais feito e, portanto, a Prefeitura resolveu intervir no sistema e aplicamos a caducidade do contrato e extinguimos o contrato que havia e partimos para a contratação emergencial de uma empresa que está atuando nos dias atuais.

A partir desta contratação nova, o sistema melhorou? As reclamações dos usuários não cessam, não é verdade? Vão desde a lotação, atrasos e ônibus que quebram no meio da rua. O senhor confirma isso?

Benício Dias – É fato que ainda há problemas, mas nós saímos de 17 mil para 31 mil passageiros dia. Saímos de uma operação de 51 para 101 ônibus. Ressalto que agora são ônibus limpos e com uma idade média aceitável, embora não sejam ônibus zero quilômetro. São ônibus com menos de dez anos de uso e, em todas as linhas, cumprindo o horário que é programado pela RBTrans. Todas as ordens estão sendo cumpridas em dia de forma que podemos dizer que houve, sim, nesta gestão, melhorias no setor.

Mas vai haver então licitação para a contratação de nova empresa para operar em Rio Branco?

Benício Dias – Sim. Nós abrimos a contratação com uma empresa especializada de Brasília, que trabalhou o edital para a contratação de uma nova empresa. Este edital de licitação vai ser lançado na praça nos próximos 15 dias, com publicação no Diário Oficial do Estado., Trata-se de um edital de concorrência nacional – até porque é uma licitação grande, na casa dos milhões de reais, e todas as empresas de transporte coletivo urbano do país poderão concorrer e nós só desejamos boa sorte àquelas que vencerem e tiverem melhores condições de disputarem no preço.

Mudanças contratuais e contratação de nova empresa não incorrerão em majoração da tarifa? Isso não vai acarretar aumento na passagem?

Benício Dias – Esta modalidade que estamos fazendo é exatamente para mantermos o preço em R$ 3,50. O prefeito Tião Bocalom não quer que a tarifa aumente, por isso vamos pagar por quilômetro. Nesta modalidade, imaginamos que vamos ter muita concorrência para esta licitação porque o dinheiro é garantido: a empresa rodou, recebeu. Não tem o que discutir.

Mas o senhor acha que apenas esta licitação e a contratação de euma nova empresa resolve o problema do transporte coletivo em Rio Branco?

Benício Dias – Reconheço que temos ainda muitos gargalos no transporte coletivo e o problema dos abrigos ou a falta deles é um sério problema. Nós estamos com a catalogação de 800 abrigos para serem construídos e reformados na cidade. Também estamos com processo de licitação em andamento para a construção desses abrigos. Nós tivemos um problema grande porque a gestão anterior achou por bem construir abrigos de madeira. Nós sabemos que na nossa região chove muito e a madeira precisa ser renovada constantemente e, para isso, é preciso haver licitação, que quase sempre demora um pouco. Por isso, passamos a construir os abrigos com alvenaria e ferro, conforme é possível constatar. A fim de que dure mais tempo para ser renovada.

A população de Rio Brabco poderá com essas melhorias no transporte a partir de quando?

Benício Dias – Para muito breve. Nós estamos fazendo de tudo para dar um sistema de transporte digno à população o de Rio Branco e queremos até até ao final da gestão de Tião Bocalom estarmos com uma frota de ônibus muito boa, com empresas contratadas, abrigos construídos para que a população de Rio branco possa ter um transporte de qualidade no seu dia a dia.

Nesta nova licitação, o contrato vai estabelecer qual a quantidade de ônibus?

Benício Dias – Estamos trabalhando com um total de 110 ônibus. Acreditamos que, pelo volume de passageiros transportados atualmente, que é de 1,2 milhão de passageiros mês, com este total de veículos, nossa previsão é que possamos transportar 1 milhão e 500 mil por mês. Esta é a nossa projeção. Entendemos que 110 ônibus seria o ideal para dar uma tranquilidade nesta área à população de Rio Branco.