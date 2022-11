Em Portugal, Bocalom se encontra com prefeito de Coimbra e com reitores de universidades

Em visita à Coimbra, uma cidade às margens do rio Mondego, antiga capital de Portugal, o prefeito de Rio Branco (AC), Tião Bocalom (PP), se encontrou, na tarde desta quarta-feira (9), com o prefeito José Manuel Silva e outras autoridades portuguesas. A cidade medieval abriga a histórica Universidade de Coimbra e é uma referência mundial quando o assunto é a ciência da educação, razão pela qual o prefeito de Rio Branco quer estabelecer parcerias com a instituição.

Bocalom ainda visitou dois laboratórios de inovação de Coimbra, a convite do diretor do Departamento de Sistema de Informação e Inovação de Portugal, professor doutor João Nuno Calvão da Silva.

Bocalom está em Portugal desde a última terça-feira (8), acompanhado do prefeito da cidade paulista de São Vicente, Kayo Amado. Ambos representam a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e estão se encontrando com membros da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que agrega todos os municípios de Portugal. Os objetivos dos encontros é tratar da relação entre os municípios dos dois países, mas Bocalom demonstra preocupações de estreitar relações também com as autoridades portuguesas para a área da educação.

O prefeito de Rio Branco e seu colega de São Vicente foram recebidos no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, para desdobrar, com o pró-reitor de assuntos internacionais, professores e doutores da universidade, sobre o apoio acadêmico na cooperação entre as cidades brasileiras e portuguesas.

Por onde tem passado, o prefeito Tião Bocalom tem aproveitado para apresentar às autoridades portuguesas o projeto “1.001 Dignidades”, que consiste na construção de mil e uma moradias populares para pessoas que moram em áreas de risco, alagadiças ou de esgoto a céu aberto. Nas obras, de acordo com o projeto, serão utilizados restos de madeiras que iriam virar lenha. Assim, o projeto combate a emissão de gases poluentes na atmosfera, como leva dignidade para essas famílias.

Bocalom tem mostrado que as moradias terão terão aproximadamente 42 metros quadrados, com sala, cozinha, dois quartos e banheiro. O projeto tem encantado as autoridades do país lusitano que têm garantido parceria em sua execução e há promessas de apoio para a ampliação do projeto.

Nesta quinta-feira (11), os prefeitos Tião boclaom e Kayo Amado serão recebidos nas cidades de Lisboa e Cascais. Em Lisboa eles visitarão a sede de órgãos para a assinatura de termo de cooperação com o objetivo de conjugar esforços para promover as relações bilaterais dois países. À tarde, já em Cascais, será o encontro será com o vice-prefeito Miguel Pinto Luz, para o conhecimento de projetos e experiências de cidades inteligentes de mobilidade urbana.

Veja a galeria de fotos: