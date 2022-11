Bruno Glagliasso recebe declaração de Léo Fuchs: “Fez questão de eu viver isso com você”

O famoso produtor cultural Léo Fuchs, produtor e amigo de diversas celebridades como Giovanna Ewbank, Carolina Dieckmann, Anitta, Ivete Sangalo entre outros famosos, fez uma declaração emocionante ao empresário Bruno Glagliasso, uma das celebridades mais amadas do Brasil.

No post, publicado neste domingo (13), Léo diz que foi para Europa passar apenas alguns dias, mas acabou mudando os planos de toda sua viagem. O motivo da mudança, segundo Fuchs, foi o amor, a parceira, a amizade e a cumplicidade de quase 25 anos que ele tem com Glagliasso.

“A gente ri, se emociona, ri mais, lembra de uma história antiga e a sensação é como se tivéssemos no quarto com 17 anos fazendo os planos que tínhamos pro nosso futuro e que hoje a gente tá vivendo. Estar ao seu lado, em um novo recomeço, vendo você ganhar o mundo em outro idioma, só me faz ter ainda mais orgulho de você… Porque eu não simplesmente mudei os planos da minha viagem, você fez questão absoluta de eu viver isso com você”, diz Fuchs.

Para o produtor, “o segredo da vida é saber partilhar, dar as mãos, aplaudir o outro e antes de dormir ter a certeza que ainda somos os mesmos meninos de 25 anos atrás, cheio de sonhos e planos”. E finalizou: “Amo você, meu Gli. E tô ainda com mais orgulho do que a gente construiu”.

Glalgiasso é casado com a atriz Giovanna Ewbank, outra celebridade muito querida pelos brasileiros e por fãs de outros países. O ator, que é pai de três filhos, tem hoje quase 22 milhões de seguidores somente no Instagran.

Quem é Léo Fuchs

Léo Fuchs é um brasileiro que há mais de 20 anos trabalha com teatro, como ator e produtor. Atualmente ele mora em Miame, nos Estados Unidos, onde recebe com frequência em sua residência famosos do Brasil e de outras partes do mundo.

Este ano ele foi convidado pela American Society of Anatomy e pela clínica de estética Tonya Beauty para ministrar uma palestra sobre comunicação social e networking para o encontro de Protocolo Dermofacial e Anatomia Aplicada em Harvard Medical.

De acordo com uma reportagem publicada pelo portal Metrópolis, Fuchs desenvolveu um curso de teatro voltado para profissionais de todas as áreas, onde o objetivo é se comunicar melhor. E através de técnicas de teatro, ajuda as pessoas a conquistarem seus objetivos. “O sucesso do curso é tão grande, que recentemente o produtor cultural ministrou sua palestra num auditório para 120 pessoas, em Harvard”, diz um trecho da publicação do site.

Fuchs foi casado com o fotógrafo Elvis Moreira, de quem se separou este ano. Ao anunciar a separação, Fuchs disse que os dois iriam continuar mantendo a amizade. “Faz tempo que compartilhamos por aqui acontecimentos da nossa vida e queremos continuar fazendo isso mesmo nesse momento de transformação de sentimentos. Depois de sete felizes anos caminhando juntos, decidimos não ser mais um casal. O respeito e a amizade prevalecerão”, revela.