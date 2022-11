Campeonato Acreano Sub-11 começa com três jogos e 20 gols

O Campeonato Acreano Sub-11 começou nesta sexta-feira (4) com três jogos disputados no estádio Florestão. O torneio será o último do calendário da Federação de Futebol do Acre (FFAC) e conta com a participação de sete equipes, entre clubes profissionais e escolinhas.

Os resultados desta primeira rodada foram os seguintes: Escolinha Flamenguinho 10 x 0 Escolinha Joia de Cristo, Galvez 4 x 0 Andirá e Escolinha Rei Artur 6 x 0 Escolinha Xavier Maia

Na temporada passada, a equipe da Escolinha Flamenguinho ficou com o troféu de campeão. O time rubro-negro levou o título da temporada de forma invicta com o melhor ataque e melhor defesa.

Regulamento

Conforme o regulamento, as equipes estão divididas em dois grupos, sendo quatro no grupo A e três no grupo B.