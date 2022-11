Como possível descoberta do túmulo de Cleópatra pode reescrever a história

O historiador grego antigo Plutarco escreveu uma biografia do marido da rainha, o general romano Marco Antônio, e é responsável pelo relato mais longo e detalhado dos últimos dias do reinado de Cleópatra.

CRÉDITO,UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE / GETTY IMAGES/ Busto do general romano Marco Antônio, marido de Cleópatra, no Museu Nacional de Arqueologia de Madri, na Espanha

Plutarco conta que, no dia em que Augusto e suas forças romanas invadiram o Egito e tomaram Alexandria, Marco Antônio atirou-se sobre sua espada, morreu nos braços de Cleópatra e foi enterrado no mausoléu.

Se o mausoléu de Cleópatra ainda não tiver desaparecido sob as ondas do Mediterrâneo, junto com a maior parte da cidade helenística de Alexandria, e um dia for comprovadamente encontrado, será uma descoberta arqueológica quase sem precedentes.

