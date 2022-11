Concurso INSS: 6 motivos para edital ter menos inscritos que o esperado

Os inscritos no concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi divulgado e chegou a 1.023.494 candidaturas, segundo o Cebraspe, banca do certame.

Apesar de ser um quantitativo considerável, muitos julgaram que o número foi abaixo do esperado, já que se trata de uma seleção de nível médio e regionalizada.

Além disso, o edital do INSS publicado em 2015 registrou ainda mais candidatos, com 1.087.789 pessoas, o que representa a redução de 64.295 candidaturas. Veja detalhes dos inscritos do último certame aqui!

Mas o que teria motivado para que fossem registrados menos candidatos do que o esperado? Veja análise abaixo:

Concurso INSS – quantos inscritos eram esperados?

De acordo com especialistas, eram aguardadas candidaturas que se equiparassem ou ultrapassassem os 1,6 milhões, como no Banco do Brasil de 2021, que contabilizou 1.655.420 inscritos e apresentou crescimento no número de candidaturas de um certame para outro.

O edital anterior, realizado no ano de 2018, contou com 150.172 inscritos que concorreram a 60 vagas destinadas para cargo de escriturário. Ou seja, o aumento de candidaturas foi superior a 1.000%.

No concurso CGU de 2022, foram 65.578 candidatos interessados, número maior que no edital de 2012, que contou com 19.978 inscritos.

Bem como o Tribunal de Justiçado Distrito Federal e Territórios que teve 132.463 inscrições homologadas contra 71.831 candidatos no edital de 2015.

Quais os motivos para o número de candidatos ser menor que último edital?

Confira abaixo alguns pontos que podem ter colaborado para o quantitativo registrado no concurso INSS:

Tempo entre edital e prova

Os interessados no atual concurso INSS tiveram que apressar suas preparações, já que o edital foi publicado dia 15 de setembro e as provas serão realizadas em 27 de novembro. Ou seja, estão sendo cerca de 73 dias de preparação.

Já em 2015, o edital foi publicado em 22 de dezembro e as provas realizadas no dia 15 de maio de 2016, o que fez com que muitas pessoas iniciassem sua preparação do zero.

Nota de corte – concurso INSS

Outro fator que pode ter desestimulado inscrições no concurso INSS foi a altas notas de cortes em todas as regiões do país.

As provas objetivas de 2015 totalizavam 120 pontos e a menor nota de corte foi a do estado do Acre, sendo 89 pontos.

Período eleitoral

Outro ponto importante que pode ter influenciado no número de inscritos no concurso INSS foi o período eleitoral de 2022.

A demanda da imprensa para cobrir o assunto, além de notícias do dia a dia, pode ter feito com que menos pessoas ficassem sabendo do edital.

Taxa de desemprego

Em 2015, o país atingiu chegou a porcentagem de 9,6% desempregados, a maior desde 2004, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Este ponto pode ter motivado aqueles que não possuíam renda e viram no concurso público uma oportunidade de renda.

Em 2022, a taxa de desemprego reduziu ao menor nível desde o ano de 2015, tendo contabilizada a sexta queda consecutiva.

Estudo do Direito Previdenciário

Uma das mais temidas matérias de concurso público é a de Direito Previdenciário, cobrada em certames específicos, entretanto, não é usualmente encontrada em seleções de nível médio.

A exceção é o concurso INSS, que tem esta matéria como a mais importante no certame. Confira dicas de reta final para as provas!

Grande oferta de editais

O ano de 2022 foi repleto de concursos públicos anunciados, previstos e publicados, muito acima da média de demais períodos.

De acordo com os especialistas, este pode ter sido um reflexo da volta dos certames após o período de pandemia de Covid-19.

Resumo concurso INSS