Concurso INSS: veja quais documentos serão aceitos no dia da prova

As provas do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) serão aplicadas no próximo domingo, 27/11, e o Cebraspe deu instruções sobre os documentos que devem ser apresentados no dia da avaliação!

De acordo com o Cebraspe, banca organizadora do certame, os documentos de identidade apresentados no dia de realização das provas, sejam eles digitais ou não, deverão conter a foto do candidato.

Ainda segundo a banca, o candidato que não apresentar documento de identidade com foto não poderá realizar as provas e será eliminado do concurso.

Portanto, vale mencionar que documentos de identificação como CPF, título de eleitor e certidão de nascimento, por exemplo, não serão aceitos.

Confira o comunicado, na íntegra: