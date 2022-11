Detento abriu algema com uma colher de plástico e fugiu de hospital; veja

Um detento do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) fugiu pela janela do Hospital Adriano Jorge, em Manaus, após ser levado para fazer uma cirurgia na unidade, no sábado (19). O homem usou lençóis amarrados para conseguir descer do andar que estava e conseguir fugir do local. A polícia investiga a fuga.