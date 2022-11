Drop Flow comemora 2 anos no Acre com um dos principais DJs do Brasil; compre seu ingresso

O Drop Flow comemora 2 anos com um evento especial marcado para esta segunda-feira (14), véspera de feriado, em Rio Branco, no Plano B do Vintage Pub.

Entregando as experiências mais inesquecíveis, a festa traz nessa edição um dos artistas mais pedidos pelo público: Ownboss, dj consagrado nos principais clubs e festivais do Brasil e do mundo.

Em 2022, o artista passou pelo palco principal da Tomorrowland, Só Track Boa, Rock in Rio, Ushuaia Ibiza, além de festivais no Canadá, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Espanha, Inglaterra. Além disso, é atração confirmada no line-up do Lollapalooza 2023.

Até este domingo (13), é possível adquirir entrada na Black Friday, com duas promoções: 7% OFF nas compras on-line (clicando AQUI) dos ingressos individuais; e desconto na compra de dois ingressos ou mais, aplicando o cumpom #BLACKDROP tanto na compra on-line quanto nos pontos de vendas que são: Casa da Sogra (centro) e conveniência Pão de Queijo.

Mais informações pelo (68) 98123-2194.