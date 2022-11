Escritório de Apoio ao Desenvolvimento é inaugurado no Juruá

Foi aberto na tarde desta terça-feira, 1º, em Cruzeiro do Sul, o Escritório de Apoio ao Desenvolvimento, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Agência de Negócios do Acre (Anac).

A estrutura consiste em um espaço do governo do Estado no município, com a finalidade de ofertar um atendimento personalizado aos atores do setor produtivo da regional, como empresários da indústria, comércio, serviços e agronegócio. A base funcionará das 7 às 14h, de segunda a sexta, no piso térreo do Teatro dos Náuas.

Outros beneficiários de atendimento no local serão as entidades do terceiro setor, por força do programa Protagonismo Colaborativo, que vem sendo desenvolvido em parceria com a Secretaria de Governo (Segov) e a Anac.

De acordo com Assurbanipal de Mesquita, o espaço da Seict no Juruá é importante, pois representa a presença do governo mais próxima do setor empresarial da região.

“Nesse escritório estaremos aglutinando os diversos programas, ações e produtos que o governo do Estado dispõe para o desenvolvimento do setor empresarial, bem como proporcionando um ambiente adequado para atender aos empresários”, enfatizou Mesquita.

Entre as propostas já disponíveis no escritório, há os programas de Compras Governamentais (Comprac), o programa de incentivos fiscais Copiai, o programa de apoio ao terceiro setor Protagonismo Colaborativo, o Programa de Estímulo à Construção Civil e Geração de Emprego e Renda, o Sistema Nacional de Emprego e os programas de capacitação e apoio Polo Digital e Escola de Negócios do Acre, da Anac.

De acordo com o presidente da Anac, Evilando Achaad, “com esta iniciativa, será possível prestar nossos serviços de forma mais assertiva, pois apoiar o setor produtivo significa estudar a geração de emprego e renda”.

Para Tarcísio Barbary, presidente do sindicato rural patronal, o escritório representa para o setor uma grande conquista. “Com os programas que estão sendo disponibilizados aqui no escritório será mais fácil, valorizando a indústria cruzeirense e gerando emprego”, enfatizou.

Para Janaína Terças, coordenadora da Federação das Indústrias no Juruá, o escritório veio em boa hora, pois existem muitos serviços de apoio que muitos desconhecem. “Sabemos que o governo possui um programa de incentivos fiscais, um programa de compras voltado para a indústria, mas poucos empresários dominam a forma de como proceder para acessá-los”.