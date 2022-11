Estado inicia no Juruá campanha Faça uma Criança Feliz no Natal

Foi lançada, na manhã desta terça-feira, 8, no auditório da Fundação Elias Mansour (FEM), em Cruzeiro do Sul, a 3ª edição da campanha Faça uma Criança Feliz no Natal, de arrecadação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. A arrecadação é realizada entre os servidores públicos do Estado e a estimativa é de que mil itens sejam doados.

Segundo a titular da Secretaria de Assistência Social, de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima, a iniciativa já é um sucesso e fará muitas crianças felizes: “Os brinquedos serão carinhosamente distribuídos para esses pequenos”.

Ainda em agenda no Juruá, a secretária visitou o Lar dos Vicentinos para a entrega de alimentos doados na Corrida do Servidor Público, realizada no fim de outubro.

Outra instituição beneficiada foi a Fundação Educacional e Assistencial Betel.