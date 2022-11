Festa da padroeira em Sena tem data divulgada e promete reunir recorde de fiéis

Em comemoração ao dia da Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município de Sena Madureira, a paróquia da comunidade, que é dedicada à santa desde 1910, preparou uma vasta comemoração a ser realizada entre os dias 28 de novembro e 03 de dezembro.

A comemoração terá 11 noites de arraiais e a abertura acontece com a tradicional carreata em frente à Igreja matriz de Nossa Senhora, às 17h do dia 28, com encerramento marcado para 08 de dezembro, dia da festa da padroeira, que contará com um grande bingo – quando serão sorteadas 10 novilhas.

Ao ContilNet, Frei Moisés Oliveira, dirigente da Paróquia desde 2017, confessou que a grande expectativa é a reunião da maior quantidade de fiéis possível para a missa assistida. O padre espera que o evento atinja neste ano um público recorde, e que todos possam ser tocados pela energia da comemoração definida como uma festa universal em 28 de fevereiro de 1476 pelo Papa Sisto IV.