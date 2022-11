Fifa 23: acreano é uma das atualizações de jogadores no jogo de videogame

O Fifa 23 recebeu atualização de mais de 6 atletas no último dia 9 e dentre os jogadores, o goleiro acreano Weverton Pereira foi um deles. O Fifa 23, além da atualização de novos atletas, recebeu também o especial Copa do Mundo, em que os jogadores podem contar com mais de 40 atletas na Seleção.

O atacante Gabigol estará presente na Copa do Mundo do jogo videogame do Fifa 23, além do goleiro Santos, o ponta Everton Cebolinha, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Pedro. Dos cinco nomes listados, apenas os dois últimos foram chamados por Tite.

Além disso, o Fifa 23 especial de Copa do Mundo ainda conta com o volante Edenílson, do Internacional, e o goleiro Weverton, do Palmeiras e o terceiro arqueiro convocado para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo.

O simulador conta com todas as seleções que disputarão a Copa do Mundo, outras 15 equipes adicionais, como a Itália, dois estádios reais do torneio no Catar e a bola oficial da competição.

Como de costume, será possível disputar a Copa do Mundo com os grupos reais da competição com a seleção brasileira.

Além do modo offline, o Fifa 23 também dará a possibilidade de disputar uma versão da Copa do Mundo de forma online, contra outros players. Um “modo Ao Vivo” permitirá que você jogue as partidas com escalações autênticas e adversários conforme for caminhando a disputa do Mundial no Catar.