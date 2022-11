Foto de onça em toca antes de ser abandonada pela mãe vence concurso

Com pouco mais de 1 ano, a onça-pintada Leventina já enfrentou vários desafios. Com meses de vida, o felino foi rejeitado pela mãe e precisou aprender a sobreviver sozinho no Pantanal. Uma foto da onça-pintada, ainda filhote e na toca da mãe, Ferinha, foi a grande vencedora do concurso fotográfico do XI Congresso Brasileiro de Mastozoologia, na categoria “Vida Livre”.