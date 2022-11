Hair stylist na Europa, acreano aluga palácio para comemorar aniversário de instituto

Depois de ganhar um dos mais cobiçados prêmios de Hair stylist da Europa, o acreano Ronnys Ferreira, radicado em Portugal, não economizou para comemorar o segundo aniversário do seu Instituto de Beleza Francisco Souza, representante e consultor das marcas Redken, Color Expert e L’ Oréal. Ele apenas alugou um palácio onde reuniu jornalistas, apresentadores, influencers e 120 convidados para um desfile de noivas exclusivo produzido por ele e sua equipe.

A participação da modelo trans Giovanna Tavareskin roubou a cena e foi o assunto da imprensa portuguesa.

Parabéns, amigo. Maior orgulho de você!

Em clima de natal e muito felizes com mais uma filial da Rosas Farma ao lado da Blue Fit Academia, o casal empreendedor Erika e Allan Rosas com os filhos Lukas e Sara.

O coquetel de inauguração foi dia terça feira, 29.

A fisiculturista acreana Andréa Gadelha já está prontinha para representar o Acre no Olympia (campeonato mais importante do mundo, tido como a “Copa do Mundo” do fisiculturismo), na categoria feminino, que será realizado no período de 8 a 15 de dezembro, em Las Vegas, EUA.

A diretora de programação do Colégio Meta, Priscila Couto Reis, na contagem regressiva para a apresentação das alunas do Balé em apresentação especial dia 1º de dezembro, no pátio da instituição. Outra novidade é o “Show de Talentos”, que será apresentado no Via Verde Shopping dia três de dezembro, a partir das 17 horas.

Nágila Dourado comemorou de modo intimista mais um giro no calendário da vida.

Parabéns, querida!

João Paulo Ferreira feliz da vida com a conclusão do curso de medicina.

Com o marido Nilson e o lindo filho Miguel, Valéria Lobato realizou um belíssimo ensaio de grávida. Parabéns!

Michelle Costa e o maridão Neto Machado apaixonados no ritmo da Copa do Mundo.

Os maiores e melhores

A Copa do Mundo é o evento mais emocionante da Terra, paramos para ver os maiores jogadores de futebol do planeta; em jogo da Seleção você pode sair na rua que não vê um pé de gente, quem tem juízo quer estudar a ginga do brasileiro.

Falo do brasileiro raiz, grata aos europeus, mas torcer mesmo a gente torce pelos africanos.

Eu não esqueço quando o evento foi realizado no Brasil. A torcida fazia um batuque assombroso nas arquibancadas, percebi que os ouvidos se enraízam pelo corpo todo e refletiam a alma inteira nos olhos das pessoas vidradas no campo.

O drible do jogador brasileiro é único. Dá para sentir a história de superação que vivemos para ter o gostinho de contar porque a felicidade vive na alegria do povo, preto, branco, mameluco, cafuzo, galego, caboclo, mulato, atletas que ganham porque sabem que são os melhores, os seus olhos desafiam qualquer um.

Ele cresceu sonhando em ser um jogador, a moral que conquistou foi por causa do talento futebolístico, o menino se tornou gente grande jogando bola, a brincadeira ficou séria e partimos para cima; as razões até podem ser biológicas, de repente aparece alguém dizendo que encontrou o gene da bola, o fato é que um craque surge de operações culturais, a gente mexe com a criança e provoca o jovem, atribuímos responsabilidade ao homem.

Não aparecemos para os outros, damos a conhecer a nós mesmos, não existe os outros, amamos a gente de todas as maneiras; o brasileiro mistura-se com todo mundo, na mistura descobrimos o segredo do sucesso de um empreendimento do tamanho da Copa do Mundo.

Beth Passos

Jornalista

Online

*Sou absolutamente e irreversivelmente contra a redução da maioridade penal.

*Nem é porque o Brasil nunca tinha vencido a Suíça que foi um JOGÃO. É porque vencemos ESTA Suíça, a que tirou a Itália da Copa. Estatísticas históricas contam, mas muito menos que as qualidades atuais dos times. E, entre Portugal e Uruguai, mil vezes melhor enfrentar Portugal nas oitavas. Que Nossa Senhora da Análise Combinatória nos ajude!

*Com folego impressionante Luiz Theodoro já vendeu todas as mesas para o “Baile do Havaí do Araras Bar e Restaurante” a ser realizado dia dois de dezembro.

*Recomendo aos meus leitores o documentário da Netflix, “Os enigmas do universo”. Descreve o longo caminho percorrido pelo universo até chegar ao seu formato atual ‘imprimindo seu DNA ‘em todas as formas de vida existente, planetas, estrelas animais, plantas, seres humanos, narrado pelo ator Morgan Frideman.

Um universo em constante transformação. Nascemos sobre a égides de um mundo de luz e estrelas, mas como sabemos, nada é definitivo.

*A PEC da Transição foi protocolada no Senado com R$ 175 bilhões para o Bolsa Família.

*“Tenha um coração que nunca endurece, um temperamento que nunca pressiona, e um toque que nunca magoa. ” Charles Dickens.