Idoso que caiu no Rio Purus segue desaparecido; bombeiros suspendem buscas

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira suspenderam nesta quarta-feira (9), as buscas que estavam sendo feitas ao morador Jorge Ferreira de Oliveira, 60 anos de idade. No último sábado, ele desapareceu nas águas do Rio Purus, imediações do Seringal Campo Grande.

De acordo com o sargento C. Queiroz, foram realizados dois dias de mergulhos e um dia de buscas superficiais. “Encontramos algumas dificuldades porque o Purus encheu bastante. Além disso, nos deparamos com uma forte correnteza e muito balseiro descendo no rio. Mesmo assim, fizemos todo o esforço possível, mas, infelizmente o corpo não foi encontrado”, ressaltou.

Restou apurado que no dia do ocorrido, Jorge Oliveira pilotava o timão de um motor quando sofreu um mal súbito e caiu nas águas. Ele viajava na companhia de sua esposa.

Esse é o segundo caso recente de afogamento nas águas do Rio purus. O outro teve como vítima Jailson Oliveira cujo o corpo até agora também não foi encontrado.