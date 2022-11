Inês Brasil dá cantada em marido de influenciadora do Acre: “Sou gulosa”

Dona de frases virais como “Alô, Alô, Graças a Deus” e “Se me atacar, eu vou atacar”, a rainha dos memes e da internet, Inês Brasil não deixou escapar o marido da influenciadora acreana Juh Vellegas.

No vídeo postado pela acreana, Inês brinca na hora que Juliana pede hospedagem em sua casa e diz que não pode, mas na hora que a acreana diz que vai encontrar a carioca no RJ, em Copacabana, acompanhada do marido Marcos Santana, a cantora dispara: “Aí eu vou querer ele, porque eu sou gulosa”. Juh Vellegas não se intimida com as brincadeiras de Inês e cai na gargalhada.

A coluna Douglas Richer do ContilNet separou o momento que Inês manda direta para Marcos Santana. Veja: