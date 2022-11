Marina Silva vai à COP22 como a mais cotada para o Ministério do Meio Ambiente do governo Lula

Reconhecida e respeitada internacionalmente por sua luta ambiental, Marina Silva é hoje o nome mais cotado para assumir o Ministério do Meio Ambiente do governo Lula.

A ex-senadora do Acre e deputada federal do partido (Rede) eleita pelo estado de São Paulo, encontra-se em Sharm El Sheikh, Egito, onde participa da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP 27.

Além de Marina Silva, a comitiva de Lula conta a presença da primeira-dama Janja, Rosangela Lula da Silva, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), e os ex-ministros de governos do PT Izabella Teixeira, Celso Amorim, Aloizio Mercadante (PT) e Fernando Haddad (PT).

A ex-ministra do meio ambiente desembarcou em Sharm El Sheikh nesta quinta-feira, 10, ao lado das deputadas federais eleitas Sônia Guajajara (PSOL-SP), ex-coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), e Célia Xakriabá (PSOL-MG), liderança indígena de Minas Gerais.

Em suas redes, Marina diz estar empolgada com a nova missão que lhe foi confiada.

“Já cheguei na COP 27 e fui recebida com um lindo presente da Francia Márquez, vice presidenta da Colômbia. Que honra, minha querida! Muito obrigada por todo o carinho e força”, finalizou Marina.