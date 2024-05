Machu Picchu muda regras de visitação a partir de junho; confira

O Ministério da Cultura do Peru alterou as regras de visitação a Machu Picchu, uma das sete maravilhas do mundo moderno e principal atrativo turístico do país. As mudanças são válidas de 1º de junho até 15 de outubro, e de 30 a 31 de dezembro de 2024.

O objetivo é atender a demanda da alta temporada e manter a conservação do patrimônio arqueológico.

O novo protocolo altera o número de visitantes, os circuitos disponíveis e o tempo de tolerância de atraso.

Com as mudanças, o sítio arqueológico poderá receber mais visitantes diariamente por meio de três circuitos, com 10 opções de rotas, segundo o governo.

