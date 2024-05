Novo levantamento mostra que Acre está à frente de 17 estados nos investimentos em seus cidadãos

Em 2023, o Governo Gladson Cameli, do Acre, investiu R$648,00 por cada habitante, segundo um levantamento da Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) sobre investimentos públicos per capita dos estados e do Distrito Federal em seus cidadãos. Entre as 27 unidades da Federação, o Acre está em 18º lugar em investimento per capita no cidadão, à frente de 17 estados.

A posição do Acre é melhor que o Rio Grande do Sul, com R$ 171,00 de investimentos; Pernambuco, com R$ 175,00; Rio Grande do Sul (R$ 171,00); Maranhão ( R$ 276,00; Ceará (R$ 241,99); Rio de Janeiro R$ 314,09); Sergipe (R$ 502,00); Amazonas (R$ 427,09); Santa Catarina(R$ 402,09): Amazonas (R$427,00); Santa Catarina (R$ 421,00); Goiás (R$430,00); São Paulo (R$472,00); Amapá (R$ 515,00); Paraná (R$ 517,00);Paraíba ( R$ 527,09); Distrito Federal (R$ 560,00); Bahia (R$ 629,00) e Para (R$ 634,00).

Ainda de acordo com o levantamento, só três estados brasileiros investem mais de R$1 mil, São eles: Mato Grosso do Sul, com R$1.828,00, Espírito Santo ( R$1.289,00) e Mato Grosso do Sul, com R$1150,00.

O governador Gladson Cameli diz que a pesquisa reflete o compromisso de seu governo de governar para os cidadãos, notadamente os mais pobres, “os que mais precisam das ações do Estado em suas vidas”. A meta de Gladson é, até o final de seu Governo, a casa dos R$ 1 mil por cidadão num Estado próximo a chegar a 1 milhão de habitantes nas estatísticas oficiais