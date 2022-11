Moisés Alencastro traz os cliques da noite de autógrafo do novo livro de Nelson Liano

Lançamento

Prestigiada, a noite de autografo do Jornalista Nelson Liano, do seu novo livro “Intuição – Despertando a mediunidade para alcançar novos estados de consciência”, na última quarta-feira (23), no AFA Jardim. A noite foi um encontro de amigos, lideranças das principais tradições espiritualistas do Acre e interessados no assunto.

*** A obra lançada é resultado de muitos anos de experiências espirituais nos mais diversos caminhos, dos ensinamentos de muitos mestres com quem conviveu, suas peregrinações e os trabalhos espirituais que participou em muitos países como a Índia, a Espanha, no Caminho de Santiago, e vários outros lugares da Europa e do Oriente. E no Acre onde teve a oportunidade de conhecer pajés muitas etnias indígenas, além da vivência com o Santo Daime.



*** No evento, teve falas de mãe de santo Marajoana de Xangô, o xamã Gesileu Ninawa, Glorinha Mota, filha do Padrinho Sebastião, e do jornalista Altino Machado, representado madrinha Pelegrina, além da apresentação da curimba da Tenda de Umbanda Luz da Vida que dividiu o palco com a cantora Natália Guantó com pontos, hinos, chamadas, rezos e mantras. Nem precisa dizer que a noite foi cheia de energia. Veja quem passou por lá!

Red Party

Foi com um festão dos bons pra ficar na lembrança que Mark Clark Assen comemorou mais um ano de vida, em sua casa, na última sexta-feira (18). Dessa vez, uma “Red Party”, com dupla comemoração, aniversário e a vitória de Lula para presidente do Brasil. Tudo red: Bolo, decoração e vestimenta dos convidados! Vermelhou geral. O agito rolou madrugada adentro ao som de setlist do amigo Jean Mauro. Dá uma espiada!

Richarlison também dá show dentro e fora do campo

Saiu no UOL: Não é de agora que Richarlison de Andrade, atacante que atualmente joga no Tottenham, time inglês de Londres, vem chamando a atenção com seu futebol arte. Mas, após a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, nesta quinta (24), no Catar, em que o craque teve uma atuação impecável fazendo dois gols contra a Sérvia, o capixaba de 25 anos virou herói da nação e encheu os brasileiros de esperança para a conquista do hexa.

***Richarlison também dá show fora do campo. O craque não tem atitudes de estrelismo e é cheio de empatia. Ele também levanta temas importantes como a desigualdade social e racial no país e questionou o uso da camisa da seleção brasileira como forma de protestos políticos. Certa vez, disse: “Eu sequer terminei os meus estudos. Mas não é necessário um diploma para enxergar que muita gente é intimidada, encurralada e morta pelo racismo todos os dias no Brasil”

***Durante a pandemia do coronavírus, Richarlison convocou os fãs e torcedores para se vacinarem contra a covid-19 e doou cilindros de oxigênio para Manaus, durante a crise na cidade. Apoiador da ciência, ele também é embaixador da USP Vida e cobrou publicamente das autoridades brasileiras uma resposta imediata sobre o desaparecimento dos corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira na Amazônia.

***Enfim, o país ganha o craque que precisava para que os brasileiros resgatem o amor pela camisa da seleção, a nossa “amarelinha”.

Ixã Acústico

Após ter gravado com Alok um dos maiores DJs da atualidade, ter alcançado mais de 3 milhões de acesso no Youtuber com sua canção “Meu Amor” e percorrer todo o país em turnê com Alok, o cantor Ixã se apresentou em Rio Branco com o show “Ixã Acústico”, no último dia 5, no Teatro de Arena do Sesc. Ixã foi acompanhado por Saulo Olímpio, Gabriela Oliveira e Isabel Dara, apresentou músicas de sua autoria, clássicos da MPB e canções do povo Huni Kuin. Fotos de Aramis Assis.

Happy Friday da Rosasfarma

Chegou a época do ano mais esperado para fazer compras com os melhores preços: a Black Friday. A tradição que começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo. E a nossa dica é correr para a Rosas Farma, que está recheado de descontos e promoções cheias de vantagens em suas lojas com até 50% de descontos em diversos produtos. Eu e o colunista Jack Pinheiro estivemos lá fizemos kits superbacana, compostos por três produtos, que estão com 15% de descontos, em qualquer uma das lojas. Para mais informações acesse o Instagram da loja @rosasfarma.