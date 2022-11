MPAC promove maior edição do MP na Comunidade deste ano em Tarauacá

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Prefeitura de Tarauacá promoveram, no último sábado (05), mais uma edição do projeto MP na Comunidade. O evento foi realizado na Escola Municipal José Augusto de Araújo, em Tarauacá, e levou atendimentos de cidadania, saúde, educação e lazer para a população do município, com apoio de diversos parceiros.

O MPAC esteve presente com os serviços do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) e Ouvidoria Geral. Com apoio dos parceiros, foram ofertados ainda serviços de emissão e regularização de documentos, atendimento jurídico e de programas sociais, ações educativas, atendimentos na área de saúde, recreação infantil, entre outros.

Ao todo, foram realizados 2.148 atendimentos, com uma estimativa de que mais de três mil pessoas passaram pelo local. O coordenador do MP na Comunidade, promotor de Justiça Dayan Moreira, destacou que esta foi a maior edição do projeto neste ano.

“Nós estamos muito felizes, porque foi um evento de grande magnitude, com atendimentos em diversas áreas. Queremos agradecer aos nossos parceiros que possibilitaram a realização de um evento deste tamanho. A nossa alegria é essa, poder levar tantos serviços à população e oferecer atendimentos de cidadania às pessoas mais necessitadas”, afirmou.

Também estiveram presentes na ocasião a promotora de Justiça Luana Diniz Lírio Maciel, a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, além de representantes de instituições que participaram do evento. O MP na Comunidade visa promover a disseminação de informação sobre direitos fundamentais e serviços essenciais que assegurem a cidadania e acesso à Justiça, por meio de um conjunto de serviços especializados prestados diretamente em regiões com altos indicadores de vulnerabilidades e violações de direitos.

Foram parceiros nessa edição o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Defensoria Pública do Estado do Acre, Detran/AC, Energisa, Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre), Sebrae, Polícia Militar, Polícia Civil Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Receita Federal e Cartório de Tarauacá.