Mulher não aceita fim e destrói carro do marido com chave de roda

Uma jovem de 25 anos foi presa na noite desta quarta-feira (02), após causar danos em um automóvel e atacar o ex marido de 51 anos com uma mordida no braço, após não aceita o fim do relacionamento durante uma discussão dentro do carro modelo Corola na rua Guanabara com a Duque de Caxias no bairro São Cristóvão, região central de Porto Velho.

A polícia militar foi acionada e após chegar no local a vítima contou o que estava dentro do carro com a ex, onde conversavam e ela tentava reatar o relacionamento e quando ele disse que não queria mais, ela se apossou de uma chave de roda e começou a causar destruição no painel do veículo e na sequência atacou o homem com uma mordida no braço e por fim ela desceu do veículo e começou a quebrar o pára-brisa da frente e de trás, sendo que testemunhas conseguiram controlar a situação até a chegada da guarnição.