Mundo Senai é sucesso em Rio Branco com vasta programação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial abriu suas portas para a sociedade em todo o país nesta quinta-feira, 10 de novembro, para o Mundo Senai, tradicional evento do calendário anual da instituição. Em Rio Branco, na capital do Acre, uma vasta programação foi realizada no período da manhã e da tarde no Instituto Senai de Tecnologia Madeira e Móveis e na Escola Senai Cel. Auton Furtado.

Entre as atividades, os alunos realizaram demonstrações de profissões da área industrial, oficinas, exposições, além de apresentações artísticas e culturais. Os gestores e equipe pedagógica do Senai/AC também aproveitaram o evento para homenagear parceiros e apresentar suas unidades aos visitantes.

Como não poderia deixar de ser, os maiores protagonistas do evento foram os alunos. Danielly Diniz, de 16 anos, do curso de Trilha de Edificação e Desenho em AutoCAD, apresentou a placa do arduino, que permitiu, por exemplo, programar um despejador de álcool com sensor de movimento para higienização das mãos. “Estou gostando muito de estudar no SENAI e tenho certeza de que, quando concluir esse curso, já terei uma excelente base para conseguir um bom emprego no mercado de trabalho”, comentou.

Já Maycon Oliveira Araújo, de 18 anos, do curso de Instalador Hidráulico, apresentou no Mundo SENAI todas as linhas de encanação e instalação de caixa d’água. “Fizemos aqui instalação de linha soldável, roscável e PPR, que é para água quente. Aprendemos teoria e prática fazendo plantas baixas e projetos de encanação. No SENAI, trabalhamos com equipamentos de qualidade e os professores são de excelência”, destacou o jovem.

Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fiac) e do Conselho Regional do SENAI, José Adriano fez questão de participar da abertura do Mundo SENAI e ressaltou que a instituição tem uma grande relevância, pois atua com uma proposta que é igual em todo o país, visando elevar o nível de conhecimento técnico e tecnológico de todos. “E nosso desafio é facilitar esse acesso para toda a população, seja no ensino a distância ou presencial. Vamos investir cada vez mais para alcançarmos esses objetivos e cumprirmos nossos compromissos com a educação”, frisou o empresário.

Gerente de Educação Profissional do Senai/AC, Geane Farias pontuou que todas as apresentações do Mundo Senai foram feitas pelos alunos da Aprendizagem Industrial e dos cursos do Novo Ensino Médio, uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação e que tem aproximadamente 900 alunos matriculados.

“É importante mostrarmos para os empresários, representantes de instituições, imprensa e para toda a sociedade tudo o que o Senai faz, pois é realmente um mundo de conhecimento. É um evento fantástico em que os alunos conseguem mostrar, na prática, o que estão aprendendo na ocupação em que serão formados, enquanto as empresas têm uma excelente oportunidade de conhecer os futuros profissionais que estarão disponíveis no mercado de trabalho”, assinalou Farias. Também participaram da abertura do Mundo Senai Aldino Schattat, mais conhecido como “Nito”, que é chefe do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação; o diretor-regional do SENAI em exercício, Jorge Luiz Vila Nova; a gerente do Instituto SENAI de Tecnologia, Tânia Lúcia Guimarães; além de empresários e representantes de diferentes instituições.