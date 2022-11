Murilo Huff relembra última viagem com Marília Mendonça: “Nosso momento de despedida”

Murilo Huff, de 27 anos, é uma das pessoas mais afetadas com a partida precoce de Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, em um acidente de avião, há um ano. O cantor, pai do filho dela, Léo, de 2 aninhos, tem dividido a guarda com a avó materna, Ruth Moreira, e ainda espera o momento certo para explicar ao menino o que aconteceu com a mãe dele. Em conversa exclusiva com Quem, o músico falou como tem feito para superar o luto e relembrou os melhores momentos ao lado dela. Assista ao vídeo abaixo.

“O Léo é muito pequeno ainda, não sabe o que é vida e morte. Ele não sabe o que aconteceu com ela ainda. No momento certo, a gente pretende explicar para ele essa questão e dizer o que aconteceu com a mãe. Enquanto isso, tento sempre mostrar as músicas dela para ele falar. Quando ela está passando na TV, eu também sempre mostro e falo: ‘Filho, a mamãe está na TV'”, conta.

“O que a gente pode fazer agora, acredito que seja isso de mostrar as fotos e os vídeos dos dois juntos, que a gente tem bastante. Mas, infelizmente ou felizmente, ele ainda não entende. Por um lado, isso é menos mal. Mas por outro, ele fica meio sem entender. Cadê ela, né? Ele não entende por que não tem mais a mãe ali presente”, completa.

Murilo Huff com o filho, Léo, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça — Foto: Reprodução/ Instagram

Para o sertanejo, os 12 primeiros meses de ausência da eterna Rainha da Sofrência foi dolorido. “Foi um ano difícil. Não só para nós, mas para todos que a admiram no Brasil inteiro. Foi um acho cheio de dificuldades, mas com muita fé e união, conseguimos passar juntos por ele. Acho que a saudade, como estava falando com a Ruth [mãe de Marília] essa semana, nunca vai passar. A gente aprende a conviver com ela [saudade]. Se unir neste momento, tem sido muito importante para gente”, acredita.

Murilo afirma ainda que o maior legado que a cantora deixou para o mundo do sertanejo foi a união. “A Marília deixou um legado de união muito forte no sertanejo. Espero que isso não mude. Ela sempre prezava muito por isso e espero que o mercado não perca essa mensagem dela. A Marília uniu muita gente e segue nos unindo”, avalia.