Novas cirurgias de ortopedia são realizadas na Fundhacre

O governo do Acre, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou nesta segunda-feira, 14, procedimentos cirúrgicos na especialidade de ortopedia. Ao todo, oito pacientes passaram pelo centro cirúrgico da unidade hospitalar.

“Hoje é um dia muito especial para todos nós em podermos tornar esse momento uma realidade com ajuda de todos, com a parceria da Sesacre, da Fundhacre, dos médicos e equipe. Neste feriado, os pacientes estão tendo a oportunidade de ter sua cirurgia realizada”, destacou a presidente em exercício Duciana Araújo.

Os procedimentos foram em cirurgia de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e cirurgia do menisco. Desde 2021 até agora foram realizados mais de mil procedimentos cirúrgicos na especialidade de ortopedia na Fundhacre. A realização das cirurgias ocorre em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

“Estou ansioso, aqui tive uma assistência muito boa, estou sendo bem acolhido. Eu sentia muita dor, meu joelho estava inchado, agora torço para que tudo dê logo certo, estou confiante”, disse o paciente Regimar dos Santos Lima, educador físico.

Cristian Adrian Silva Batista é atleta, e aguarda desde agosto deste ano pelo procedimento cirúrgico. “Foi um período bem doloroso. Estou muito feliz em saber que vou poder voltar para as minhas atividades. Agradeço a equipe maravilhosa aqui do hospital que tem muito cuidado com a gente”, afirmou.