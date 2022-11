Pabllo Vittar troca beijo com Pedro Sampaio em programa; veja o vídeo

Os fãs de Pabllo Vittar e Pedro Sampaio foram à loucura na noite da terça-feira (08), durante as participações deles no Música Boa Ao Vivo, do Multishow.

A cantora e o DJ surpreenderam a trocarem um selinho diante da plateia, levando a todos ao delírio.

A situação aconteceu logo após a apresentadora Glória Groove questionar o músico sobre o que ele gostaria de fazer juntos.

Sem papas na língua, Sampaio disparou: “Eu queria experimentar mais a Pabllo“. A plateia logo gritou por um beijo e a drag, então, tratou de atender ao pedido e deu um selinho nele.

Em seguida, a dupla logo anunciou um feat junto. A música Sal vai ser lançada na próxima quinta-feira (10) e promete trazer um clipe de tirar o fôlego com eles.

Confira cena:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por felipe (@centraldememesbr)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Pabllo Vittar e Pedro Sampaio são flagrados juntos

No último fim de semana, inclusive, os dois foram flagrados juntos em uma praia isolada do Rio de Janeiro e deram o que falar sobre um possível romance.

No entanto, tratava-se dos bastidores das gravações do novo projeto juntos. Vale lembrar que a torcida por um romance entre Pabllo e Pedro já rola há um tempo e eles até já se beijaram em uma festa.

O Dj chegou a simular um pedido de namoro durante um show, mas a cantora deixou claro que não estava namorando ninguém e pediu que os fãs parassem de colocar aliança no dedo dela, reforçando que era ‘quenga’.