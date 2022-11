Paixão dos acreanos, Padaria Rosamelia encerra atividades após 55 anos

A mais tradicional panificadora de Rio Branco, a Rosamélia, vai fechar as portas após mais de meio século de funcionamento. São 55 anos fazendo parte da história do Acre e das memórias afetivas dos rio-branquenses. A panificadora surgiu junto com a fábrica Miragina, criadas pelo casal Abraão e Mirian Felício.

A informação do encerramento das atividades está em um cartaz afixado no estabelecimento e as imagens dele estão circulando a internet e a notícia, sendo recebida com tristeza.

“Prezados clientes, amigos, colaboradores fornecedores, é com o sentimento de gratidão e dever cumprido que informamos o encerramento das atividades da Panificadora Rosamelia a partir do dia 30 de novembro de 2022. Foram 55 anos de muito trabalho e dedicação para oferecer aos nossos clientes os melhores produtos serviços e atendimento”, diz trecho.

Apesar da notícia do fechamento, a equipe comunica que novos projetos darão lugar à tradição e funcionarão no mesmo local.

“Aproveitamos para informar que novos projetos estão por vir no mesmo local e com a qualidade que você já conhece. Nossos mais sinceros agradecimentos pelo carinho, confiança e parceria de todos que fizeram parte desta etapa!”, encerra o comunicado.