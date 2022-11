Peru declara emergência sanitária por gripe aviária; Acre fica em alerta

As autoridades de saúde do Peru, país que faz fronteira com o Acre, declarou nesta terça-feira (29), estado de emergência sanitária por causa do avanço da H5N1, conhecida como Gripe Aviária.

A medida deve vigorar durante 90 dias para proteção das aves comerciais e domésticas, já que a doença é “altamente patogênica” nestas espécies.

- Publicidade-

De acordo com o Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), as ações determinadas buscam intensificar a vigilância epidemiológica para detecção precoce da doença em aves domésticas e silvestres.

Dentre as medidas, ativar os comitês de saúde avícola e fortalecer a conscientização e treinamento da população, ensinando as características da doença, a fim de obter reconhecimento e notificação imediata ao Senasa.

Outra medida é estimular os produtores avícolas a intensificarem as medidas de biossegurança e comunicarem prontamente ao Senasa qualquer sinal de doença nas aves.