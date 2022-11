Procon realiza mutirão para negociação de dívidas no Acre; veja como participar

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), realizará em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no sábado (26), uma ação especial onde consumidores poderão quitar ou negociar débitos.

O atendimento presencial do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas, teve início no último dia (07), o encerramento está marcado para o próximo dia 30 de novembro, e é promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central (BC), Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país.

As oportunidades de negociações oferecidas aos consumidores de colocar suas contas e dívidas em dia devem ser feitas diretamente com as instituições financeiras, que estão oferecendo descontos e prazos especiais de pagamento.

O portal do consumidor e os Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Xapuri também podem ser acessados para negociações.

De acordo com a presidente do Procon-AC, Alana Albuquerque, pessoas físicas que tenham dívidas em atraso não atreladas a bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis, e que tenham condições de quitar o valor negociado, também podem participar do mutirão.

“Para participar, o consumidor precisa levar seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço e, se possível, o extrato do Serasa e do INSS, isso se tiverem, se não tiverem não tem problema. Pode levar o contrato de financiamento”, explicou Alana.

A ação é destinada ao cidadão que busca uma forma de reorganizar suas finanças, mas que não tem tempo para buscar serviços de negociação.

“É para aquelas pessoas que não têm tempo durante a semana. Se ela tiver, pode agendar em qualquer OCA. Estamos fazendo esses serviços presenciais tanto na OCA de Rio Branco como em Xapuri e Cruzeiro do Sul e nas unidades de atendimento do Procon, que temos também em Tarauacá e em Brasileia”, concluiu a presidente.