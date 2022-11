Será que o partido de Petecão vai ajudar JV a conseguir o tão sonhado ministério?

“Eu ficaria com Jorge Viana”. A fala é de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, quando questionado em um evento quem dos cotados para vaga de ministro da Economia escolheria caso fosse presidente. Essa declaração me deixou com uma pulga atrás da orelha porque veio em um momento onde Petecão ressurge com a possibilidade de ser um protagonista, dada a proximidade com o próximo governo federal, e Jorge volta com tudo nas articulações, após a vitória de seu companheiro Lula.

Para justificar sua resposta, Kassab diz que a experiência de Jorge seria um plus para cuidar da pasta econômica: “Essa experiência de gestor dá uma visão mais completa a um ministro”. Sobre a opinião do presidente, Kassab diz que Viana é “querido”.

“Ele quer fazer um bom governo. Para o ministério, os nomes são esses que já estão circulando. Ele gosta do Jorge Viana, Rui Costa, Camilo Santana, Wellington Dias e Alexandre Padilha”.

Com toda essa conjuntura sendo desenhada, pergunto: estaria Petecão contando com o apoio de Jorge para voltar com tudo nos próximos anos? E estaria Jorge contando com o apoio de Petecão, via PSD e Kassab, para se fortalecer numa possível disputa ministerial? Que comecem as teorias!

Não posso

Acertada a postura de Gladson em não comprometer as relações do Estado por questões políticas. “Não posso colocar política acima de um estado”, disse em entrevista. Tá certíssimo.

De volta

Nesta quinta-feira (3), Petecão reassume seu posto no Senado Federal. Quem nos representou em seu lugar foi a sua suplente, Maria das Vitórias.

Experiência única

Maria das Vitórias: “Foi uma experiência única. Tive a oportunidade de ser assessorada pela equipe do senador Sérgio Petecão, formada por pessoas preparadas e responsáveis. Também tive a oportunidade de visitar o presidente da República, Jair Bolsonaro, e alguns ministérios e, prá mim, foi uma experiência que levarei para sempre com a certeza que dá prá fazer política com seriedade”.

Bolsonarismo

Cruzeiro do Sul só tem combustível até esse fim de semana. É um dos estados mais bolsonaristas do país sofrendo nas mãos de outros bolsonaristas insatisfeitos espalhados por aí.

Não entendi

Ouvi de um membro de partido que Jorge Viana volta ao protagonismo e povo da mesma boca que seu principal adversário político, Marcio Bittar, está em baixa. Só que apenas um desses dois está em exercício de mandato e fez história, tanto na Câmara fazendo parte da mesa diretora, como no Senado, ao se tornar relator do orçamento. Alguém me explica quais os parâmetros?

Alto clero

Furar a bolha do alto clero no Congresso e sentar nessas cadeiras é para poucos. E todo mundo sabe que o bolsonarismo não morreu. Os partidos da órbita de Bittar elegeram 5 deputados federais, 7 deputados estaduais e o senador, nos próximos 4 anos, ainda pode protagonizar debates como oposição ao futuro presidente Lula. Que ninguém duvide do poder que um mandato de quatro anos de senador tem na vida de um político inteligente.

Ulysses e Rueda

Existia uma articulação lá em Brasília que colocava o deputado federal eleito cel. Ulysses Araújo no jogo do segundo escalão do Governo Federal. Com isso, o primeiro suplente Fábio Rueda entraria para a Câmara. Com a eleição de Lula, entrou água no chopp.

Eduardo Velloso

Com o tiro que não saiu por lugar algum, quiçá pela culatra, o intento agora é convencer Eduardo Velloso de que ele deveria assumir uma grande secretaria no Governo do Estado. Dos planos que eu sei que Velloso tem para si, nenhum tem qualquer coisa a ver com isso.

Mão na consciência

Sejamos inteligentes: que tal, antes de compartilhar um conteúdo, checar em fontes oficiais? Estamos vivendo num momento delicado. Vamos colocar a mão na consciência.

Ifac

Na última coluna, falei sobre como o Ifac foi importante na minha vida e hoje chega outra boa notícia: a equipe técnica da Sepa realiza nesta quinta-feira (3) uma visita institucional ao novo Campus do Ifac na Transacreana, para celebrar um amplo Acordo de Cooperação Técnica entre as instituições.

Dar um show

“Vamos dar um show nessas ações que favorecerão os produtores rurais da região e oportunidades de formação prática dos alunos do Ifac”. Do competente e incansável secretário Edivan Azevedo. Bola dentro!

Articulação federal

Um detalhe que pouca gente se atentou: o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tem como grande aliado no Acre o prefeito Tião Bocalom. Amizade de longa data. Amizade essa que pode resultar em frutos, se forem plantados e regados.

Bate-rebate

– Vi nas redes um apelo pedindo respeito aos mais de 58 milhões de votos.

– O problema é que o Lula recebeu mais de 60!

– Até aqui, nenhuma prova concreta de fraude foi apresentada.

– O que o sargento da PM fez para ser carregado nos braços durante uma manifestação? (…)

– (…) Ao jornalista Altino Machado, a Sejusp prometeu tomar providências.

– Algumas torcidas organizadas estão indo para as ruas dissipar manifestantes que bloqueiam vias importantes (…)

– (…) Isso é curioso e preocupante ao mesmo tempo.

– Em vídeo, o presidente Jair Bolsonaro pediu aos seus apoiadores que não bloqueiem vias (…)

– (…) Até que enfim!

– Alguns estão vivendo, em looping, aquele meme famoso: me tornei quem mais criticava.