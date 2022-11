Sexo anal: cantor do Molejo diz ser penetrado por sua namorada

A prática do sexo sem tabus tem sido uma discussão há anos na sociedade. Desmistificando o sexo anal, Anderson Leonardo, vocalista da banda Molejo, revelou em entrevista que sua namorada o penetra pelo anus: “entra em tudo que é buraco”, disse em entrevista ao o podcast Bull Dog Show.

Aos 50 anos, o artista atualmente namora uma mulher e falou sobre a relação do casal. Ao programa, Anderson afirmou que é totalmente aberto para sua companheira e ela para ele — apesar de ter deixado claro que não tem uma relação aberta (em que é permitido o envolvimento com outras pessoas).

“A gente conversa sobre tudo, faz tudo. Não é um relacionamento aberto. Só sou aberto para ela. Eu falo: faz o que quiser aqui, entra em tudo que é buraco… Eu também entro em tudo que é buraco. A gente se realiza assim”, afirmou.

Abrindo o jogo sobre sua sexualidade, ele também contou que já se envolveu com homens e alegou que o tema ainda é um tabu no pagode, meio musical do qual faz parte. “Alguns ficam fingindo que não sabe… Todo mundo come [sic] mas não assume”, disse.

Sem preconceitos

De acordo com o músico, não deveria existir extremismo quando o assunto é sexo anal. “As pessoas têm esse trauma de não falar, de não conversar. Se tu não faz, vai para rua… Do mesmo direito que tem João, tem Maria. Ninguém pode dizer ‘dessa água não beberei’”, contou.

A entrevista de Anderson foi ao ar na última segunda-feira (7/11) e o artista não revelou quem estava namorando.

Veja trecho da conversa: