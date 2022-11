Sicredi tem aumento de 53% no financiamento a pequenos agricultores

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizou no primeiro trimestre do Plano Safra 22/23 mais de R$ 5,8 bilhões à agricultura familiar por meio do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). O total de crédito liberado pelo programa foi 53% maior em comparação ao mesmo período anterior.

“Os números mais uma vez atestam toda a atenção que temos com o público agro, em especial com os pequenos produtores, que são fundamentais para a cadeia do segmento no país. Somos parceiros do agro há mais de um século e temos muito orgulho de sermos a segunda instituição financeira do país que mais financia a atividade do setor”, afirma Luis Henrique Veit, superintendente de agronegócio do Sicredi.

Durante o primeiro trimestre do Plano Safra 22/23 Sicredi foram realizadas 86,6 mil operações de crédito via Pronaf, o que representa um aumento de 17% em relação à safra anterior.

Além do Pronaf, a liberação de títulos CPR (Cédula de Produto Rural) tem tido um desempenho recorde na Safra 22/23, com uma liberação superior a R$ 3,8 bilhões, representando um crescimento de mais de 245% em comparação ao mesmo período da safra anterior. Do total nesta safra, aproximadamente 2 mil operações são originárias da CPR Fácil, uma solução que nasceu em abril de 2021 e já conta com uma carteira de mais de R$ 150 milhões liberados, levando para os produtores rurais um produto Agro 100% digital.

Os resultados expressivos estão alinhados ao bom desempenho do Sicredi na liberação geral de crédito no 1TRI do Plano Safra 22/23, que foi mais de R$ 17,6 bilhões. O total de liberação é de 31% superior ao registrado na safra passada.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.