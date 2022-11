Sine Acre divulga quase 50 vagas de emprego nesta quinta-feira; confira

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) divulga 41 vagas de emprego para diversas áreas nesta quinta-feira (10) em Rio Branco.

Para se candidatar às vagas, que podem ser rotativas, os candidatos devem ter um cadastro no Sine. Para fazer, é preciso levar Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e escolaridade, RG/CPF e título de eleitor para realizar o cadastro.

As vagas disponíveis são para os açougueiro, auxiliar de limpeza, babá, copeira (Cruzeiro do Sul), cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, estoquista, funileiro de automóveis (reparação), gerente comercial, mecânico de automóveis e caminhões, mecânico de manutenção de ar condicionado, montador de comandos e sinalização, oficial de serviços diversos na manutenção de edificações (Cruzeiro do Sul), operador de câmera de vídeo, operador de retro-escavadeira, pedreiro, polidor de automóveis, recepcionista em geral, servente de pedreiro, soldador, trabalhador agropecuária em geral (Cruzeiro do Sul), vendedor de serviços, vendedor interno e zelador.

O atendimento ocorre por telefone, onde o Sine fornece mais informações sobre as oportunidades divulgadas. Para conferir se as vagas ainda estão disponíveis, basta entrar em contato através dos telefones 0800 647 8182 ou (68) 3224-5094.

Confira as vagas.