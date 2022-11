Sobre o caixão do pai, filha de motorista de app assassinado se emociona; vídeo

A pequena Letícia, de apenas 8 anos de idade, precisou conviver nesta terça (29) com uma das maiores dores que um ser humano pode lidar, a morte de um pai.

LEIA MAIS: “Não era de facção, era um pai de família”, diz viúva de motorista de app morto enquanto trabalhava

- Publicidade-

No enterro do pai, o motorista de app José Francisco, que foi assassinado enquanto trabalhava, a criança não saiu de perto do caixão. Letícia passou alguns minutos sentada ao lado corpo do pai parecendo não acreditar no que estava acontecendo.

Durante o velório, amigos e familiares de Francisco também ficaram muito emocionados e pediram por justiça.