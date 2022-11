Solteira! Em entrevista ao ContilNet, acreana Gleici Damasceno fala sobre fim de namoro

Na manhã desta terça-feira (29), a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, noticiou o fim do namoro da atriz acreana Gleici Damasceno com o americano Joshua Sims. A informação foi revelada pela própria atriz em suas redes sociais, após ser questionada por um seguidor se ainda estava namorando.

Este colunista procurou Gleici para saber mais detalhes sobre o motivo do fim do relacionamento. Discreta, a ex-bbb falou pouco e sem muitas explicações: “Hahaha não tem nada para falar. A gente só terminou mesmo”, disse Gleici.