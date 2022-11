Telefone 192 do Samu não está aceitando chamadas via celular

O telefone de número 192, do serviço de urgência e emergência do Samu, no Acre, não está fazendo chamadas via celular desde a manhã desta quinta-feira (3).

As chamadas devem ser feitas unicamente por linhas de telefones fixas, recomenda o Samu.

A causa seria problemas com equipamentos das operadoras de telefonia celular. O Samu está em contato com as empresas de telefonia a fim de que o serviço seja restabelecido até o final da tarde.

“Entraremos em contato via redes sociais assim que o serviço voltar ao normal”, disse um comunicado do Samu emitido nesta tarde