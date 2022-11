Um terremoto de magnitude 5.0 foi registrado no município de Tarauacá, no Acre, de acordo com reportagem do site BandNews.

“Por falha geológica, a região é conhecida por ter mais registros de terremotos”, diz um trecho da publicação.

O terremoto aconteceu em uma profundidade de 627,2 km da superficie da terra, sendo classificado como muito profundo.

Até o momento, não há informações de danos ou feridos.