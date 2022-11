Titãs anuncia turnê com formação original entre abril e junho de 2023

Celebrando os 40 anos desde sua criação, o grupo paulistano Titãs anunciou a volta de sua formação original para uma turnê por sete datas em todo o Brasil no ano que vem. Arnaldo Antunes, Nando Reis, Paulo Miklos e Charles Gavin se reúnem a Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto para dez shows entre abril e junho de 2023. Liminha vai substituir o guitarrista Marcelo Fromer, morto em um acidente em 2001.

No dia 28 de abril abrem a turnê na Jeneusse Arena no Rio de Janeiro e dia 29 no Expo Minas em Belo Horizonte. Dia 5 de maio tocam no Hard Rock Live em Florianópolis, dia 6 no anfiteatro do Beira-Rio em Porto Alegre. No fim do mês passam pela Arena Fonte Nova em Salvador (27) e em junho tocam no Classic Hall, no Recife (2) no Marina Park em Fortaleza (3), no Arena BRB do Mané Garrincha em Brasília (7), na Pedreira Paulo Leminski em Curitiba (10) e no Allianz Parque em São Paulo (17).

A pré-venda dos ingressos começa nesta quinta-feira (17).

É a primeira vez que os sete integrantes originais do grupo paulistano se reúnem desde a morte de Marcelo Fromer. Arnaldo deixou a banda em 1992, Nando saiu dez anos depois, Gavin em 2010 e Miklos em 2016. O grupo atualmente se referia como Titãs Trio e contava apenas como Branco, Britto e Bellotto como integrantes originais.