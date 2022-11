VÍDEO: Ex-BBB que namorou acreana aparece transando em balada e surpreende

O ex-BBB Wagner Santiago surpreendeu seus seguidores nas redes sociais, ao compartilhar um vídeo de sexo no banheiro de uma balada de Curitiba.

Por meio de seu perfil no Twitter, Santiago, que mantém ativo perfis em sites de conteúdo adulto, como o Onlyfans, publicou o trecho do vídeo “macetando” uma mulher não identificada (veja no final da matéria, mas cuidado, cenas adultas à frente!).

Sucinto, o ex-BBB legendou a postagem com poucas palavras: “Na balada”.

Nos comentários, os fãs do famoso reagiram com empolgação.

“Você que tá macetando?”, questionou um. O ex-BBB prontamente respondeu com um “sim”.

“Já fiz a mesma coisa”, disse outro. “No mesmo lugar?”, perguntou Santiago. “Aham, acho que foi até na mesma cabine”, replicou o seguidor.

“Esses banheiros têm história… Quem nunca”, escreveu outro usuário da plataforma.

Wagner Santiago tem feito sucesso em sites de vendas de conteúdo adulto— após iniciar no OnlyFans, o famoso migrou também para o Privacy. O ex-BBB já defendeu esse tipo de atividade por ser uma fonte de renda, além de afirmar que não se incomoda com a nudez.

ATENÇÃO: Esse vídeo contém cenas adultas!