Você vai se chocar ao saber o valor do patrimônio deixado por Marília

É chocante! Durante cinco anos, Marília Mendonça foi a cantora mais ouvida do Brasil, com mais de 20 shows por mês, com o custo aproximado de R$ 400 mil cada show, e assinou contratos milionários com a Som Livre. O último deles foi orçado em R$ 30 milhões. No entanto, a coluna LeoDias teve acesso ao total do patrimônio deixado pela maior cantora do país. E é muito menor do que o esperado.

Somados, os únicos seis imóveis que Marília tinha em seu nome em Goiânia, segundo ela declarou à Receita Federal, custam R$ 8 milhões. Apenas.