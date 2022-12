Amigos do Ninho e Pelada Cafezar terá Weverton como principal atração no Florestão

Amigos do Ninho e Pelada Cafezar fazem nesta sexta, 23, às 15 horas, no Florestão, um Jogo Solidário. O goleiro Weverton, do Palmeiras e da Seleção Brasileira, será a atração do confronto. A entrada para assistir a partida vai ser um quilo de alimento não perecível.

Amigos do Ninho

- Publicidade-

Os Amigos do Ninho são ex-atletas da base e do profissional do Atlético Clube Juventus.

“Resolvemos criar esse grupo para rever os amigos e jogar futebol, mas tudo foi crescendo. Temos um grupo formado por 60 pessoas e realizamos várias ações filantrópicas durante o ano. Tudo que for arrecadado no Jogo Solidário vai ser doado”, disse Thomaz Carlos.

Pelada Cafezar

40 peladeiros do Cafezar estão relacionados para o Jogo Solidário. A pelada é uma das mais antigas e organizadas do Acre.

“Participar de um evento como o Jogo Solidário é muito importante para todos do Cafezar. Teremos uma equipe querendo ganhar a partida”, comentou Gabriel Rotta.

Weverton como atacante

Quem for ao Florestão querendo assistir Weverton dentro da meta terá uma surpresa. O goleiro do Palmeiras e da Seleção Brasileira atua como atacante no time do Amigos do Ninho.