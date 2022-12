Careca acerta com Brasília com apoio de novo empresário

Depois de três temporadas no Perak, da Malásia, o meia Careca terá um novo desafio na sua carreira na temporada de 2023. O atleta acertou com o Brasília, do Distrito Federal, para a disputa do Campeonato Estadual.

“Tenho um pré-contrato com o Brasília e vou realizar os exames médicos a partir de quarta. Voltar a jogar no futebol brasileiro e um Estadual com visibilidade é muito importante”, disse Careca ao ContilNet.

Novo empresário

A empresa do ex-lateral Léo Moura vai administrar a carreira do meia Careca.

“Vou trabalhar com Léo Moura e esse acordo com o Brasília é somente o início. Espero realizar uma grande temporada”, comentou o meia.

Proposta da Bolívia

Careca negociou com Vaca Díez, da Bolívia. A equipe de Cobija conseguiu o acesso para a primeira divisão e o meia acreano é um dos reforços pretendidos.