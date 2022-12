Celebridades acreanas: confira como foi o Natal dos Influenciadores do Acre

Nova Rosasfarma é inaugurada com festa e aulão de fitdance

No penúltimo dia de novembro, 29, os empresários Allan Carlos e sua Êrika Rosas inauguraram a nova filial da Rosasfarma, que a pedido dos adeptos de um estilo de vida saudável, fica localizado na rua Isaura Parente, ao lado da BlueFit Academia. Para alegrar mais a noite houve um aulão de fitdance, em parceria com a academia. As fotos são de Lenno Azevedo.

Ex-presidente do Estrelão é homenageado por jogadores

Integrantes da melhor geração de atletas do Rio Branco Futebol Clube, campeão acreano de 1981, alguns ex-jogadores do Estrelão realizaram uma confraternização no dia 3 dezembro, no campo recém inaugurado da AABB, para um reencontro dos jogadores.

Na ocasião entraram em campo para um amistoso e fizeram uma homenagem ao ex-presidente do clube, Clóvis Alves de Souza, que segundo eles, foi o dirigente que mais investiu na revelação de jovens atletas de clubes de base e na contratação de craques de outros Estados. E esse apoio não foi só dentro de campo, ele encontrou alternativas para auxiliar economicamente os atletas e suas famílias.

Muitos deles fizeram carreira fora do Estado, e se fosse em tempos atuais, com o mundo globalizado, a profissionalização do esporte e com os recursos existentes, alguns deles teriam ido bem mais longe. O evento foi organizado pelos amigos Ely Roberto, Louro Marques e Jorge Jacaré e contou com a presença dos familiares do homenageado. Após o jogo foi servido um jantar para os presentes. Parabéns pela organização!

Novo do odontólogo Eric Torres é inaugurado

Especialista na área de implantes dentários, próteses dentárias, clareamento dentários, harmonização facial, lipoplastia facial, botox e outros procedimentos estéticos, o odontólogo Eric Torres recebeu convidados no dia 10 de dezembro para a inauguração do seu novo consultório, localizado na rua Alexandre Farhat, 299, bairro José Augusto (no prédio Mais Negócios). Veja alguns clicks do evento!

Encontro de Divas

As influenciadoras digitais pioneiras no Estado, Maykeline e Elita Maia, realizaram no dia 20 de novembro a sexta edição do Encontro de Divas, na Maison Borges. O evento contou com a participação de trinta marcas, que mostraram seus produtos e serviços em stands, espaços instagramáveis e no desfile. A festa reuniu cerca de 500 seguidoras. As fotos são do ContilNet Notícias.

1º Baile da Contabilidade

De parabéns o Conselho Regional de Contabilidade do Acre pela programação de final do ano. Nos dias 29 e 30 de novembro realizou o Summit de Contabilidade do Acre, no auditório da Fieac. No dia 2 de dezembro recebeu a categoria e convidados no Buffet Amazônia Hall – Vila do Dner, no 1º Baile do Contador.

Luto por Leila

A querida Leila Biancardi, partiu na manhã do sábado (18), em Rio Branco. Sem dúvida, Leila era uma das pessoas mais elegantes, solidárias e de coração generoso que conheci. Ela lutava contra um câncer de cólon e sua partida anunciada pelo seu companheiro de todas as horas Ivan Biancardi. Em setembro deste ano, ao divulgar doença da esposa, ele chegou a pedir ajuda financeira dos amigos e parentes para ajudar nos custos com remédio e internação. O casal, sempre muito unido e presente nos eventos sociais, era presença constante nas colunas sociais acreanas desde a década de 90. E ela sempre foi reconhecida pela elegância e pela irreverência de seu guarda-roupa. Fez história!

Mi Buenos Aires querido

As amigas Rejane Lucena e Gracinha Ruela, a cada mais lindas, fizeram uma viagem maravilhosa à charmosa Buenos Aires-Argentina, onde aproveitaram muito a gastronomia, os passeios turísticos e até ensaiaram uns passos de tango.

Café da manhã do Atelier das Gostosuras

Com a presença de influenciadores, jornalistas, parceiros e alguns convidados, as empresárias Alcelita Brito, Pammela e Analuz Souza inauguraram o novo espaço do Atelier das Gostosuras, projetado para oferecer um café da manhã cinco estrelas, com conforto, em um ambiente arborizado, que coloca o cliente em contato com a natureza e uma experiência gastronômica única, com ênfase para a culinária regional. O local funciona aos sábados e domingos, de 6h30 às 10h. Mais informações no Instagram @atelierdasgostosuras e pelo telefone (68) 99949-0052. Parabéns!

A conquista em família pelo 1° lugar em Medicina

Cecília San Martin Pulici, 19, filha do médico pediatra e alergista Guilherme Pulici, conquistou o 1° lugar do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O resultado das provas foi divulgado no dia 13, mas a família conseguiu se reunir para comemorar a conquista apenas no final de semana, quando ela retornou ao Acre.

A felicidade veio em dose dupla, pois seguirá também a mesma carreira do pai que também é presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) e que sempre lutou por melhorias no Serviço Único de Saúde (SUS). A mãe, Maythe Pulici, preparou uma animada recepção, que contou com a presença dos amigos mais próximos, que acompanharam, à distância, a maratona de estudo e vestibulares de Cissa e fizeram questão de comemorar com ela a conquista pelo o 1° lugar em uma das universidades mais antigas e conceituadas do Brasil.

Cecília também foi aprovada em Medicina na Unitau, PUC-CAMP, Unisa e Uninove, e ainda aguarda outros resultados. Parabéns, Cecília! Pela dedicação, perseverança e, principalmente, pela determinação!

Henrique quarentou

Para celebrar o aniversário de 40 anos de seu filho caçula, o odontólogo Luiz Henrique Jorge, a chef de cozinha Socorro Jorge reuniu um grupo pequeno de amigos para um jantarzinho e os parabéns a você. Como ela estava se recuperando de uma forte gripe, o próprio aniversariante pediu que a festa fosse adiada. A discreta celebração alegrou ainda mais o dia do aniversariante. Ele merece!

Feijoada da Karenna

A queridíssima publicitária Karenna Lima recebeu amigos na casa dos seus avós, Beth e Osmir Lima, para uma feijoada organizada pela mãe Roberta Lima e a tia Soraya Lima, no dia 11, em celebração ao seu aniversário. A festa foi tão animada, que os convidados nem se importaram com a forte chuva e dançaram até à noite.

B-Day da Mari

Com o esposo Ricardo Lima, os filhos e alguns amigos, a influenciadora digital Mariana Tavares comemorou mais um ano de vida no dia 14. Essa semana ela também deu o start na divulgação do prêmio Glow, que acontecerá em breve.

É menina!

A alegria da influenciadora digital Kalu Viana e de seu esposo, o nutricionista Eduardo Andrade, ao descobrirem que a primeira filha será uma menina, no chá revelação que fizeram no dia 17. A foto é de James Maciel.

Nova idade

Muitas felicidades e muitos anos de vida para o procurador do Estado Leandro Postigo, que aniversariou no dia 6 e celebrou a data com a esposa, a também procuradora do Estado Maria José Postigo, filhos e familiares. Parabéns!

Niver do PV

O aniversariante do dia 11 foi o meu querido amigo Paulo Vítor Belmont, que esse ano preferiu não celebrar a data, mas passou o dia sendo homenageado pelos amigos. Ele merece!

Homenagens

A alegria da assistente social Jackie Costeiro, aniversariante do dia 2 de dezembro, que ganhou duas festas organizadas pelos colegas de trabalho e amigas de adolescência, merecidamente!

Aniversário

De bem com a vida e em excelente fase, a socióloga Joelda Paes comemorou seu aniversário com familiares no dia 15. Passou também o dia recebendo o carinho de amigos através de mensagens e nas redes sociais.

Niver no Deck Tratoria

Em clima de muita alegria, a enfermeira Shaynna Guimarães celebrou seu aniversário no dia 16, no Deck Tratoria, junto com seu esposo Carlos Henrique e um grupo de amigos. Ela está a cada dia mais bonita, transbordando boas energias!

Celebração em São Paulo

Nascer no dia do Natal, como o jornalista, paisagista e decorador Nostradamus França, é um bom merecimento. Trabalhando no eixo Curitiba – São Paulo, esse ano ele teve a oportunidade de comemorar seu aniversário com amigos de longas datas, no bairro Alphaville. Ele merece muito todo esse carinho!

Natal das celebridades acreanas

Veja como foram os festejos natalinos de influenciadores digitais acreanos!

Sarah Aiache, influenciadora e Garota Expoacre passou o Natal com familiares, em Epitaciolândia.

Já a influenciadora e Miss Acre Iasmyne Sampaio celebrou a noite natalina no Espaço Gold, com o namorado Ricardo Muller.

Lígia Viana e seu filho apostaram na cor vermelha, na noite de Natal.

Já Tatiane Valente fez um registro com o esposo Tiago Marques e os filhos.

Celebrando a noite de Natal com seus familiares, a influenciadora Carol com C e os gêmeos Lucas e Marcel Blazute.

As cunhadas Mayke e Elita Maia também celebraram o Natal em família. Na primeira foto, Mayke com o namorado Daniel Eskenazi; e na segunda, Elita com o esposo Mayko Maia e o filho.

MPAC divulga novas datas do 13° Prêmio de Jornalismo

A 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) teve datas atualizadas e a cerimônia de premiação, que estava prevista para o final do ano, será realizada no dia 31 de janeiro de 2023. Com a nova data, as inscrições foram prorrogadas e os participantes têm até o dia 20 de janeiro para submeterem seus trabalhos. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site premiodejornalismo.mpac.mp.br.

Nesta edição, que tem como tema “Cidadania transformada em notícia”, foi dobrado o valor do prêmio em todas as categorias do concurso. Na categoria “Jornalismo de TV”, o valor do prêmio dobrou para R$ 10 mil reais, seguido de R$ 7 mil para a categoria “Jornalismo escrito”; R$ 7 mil para a categoria “Jornalismo falado”; R$ 2 mil para “Jornalismo acadêmico”; e R$ 4 mil para a categoria especial de “Fotojornalismo”, uma novidade da 13ª edição.

