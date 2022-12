Empresário tira a própria vida ao mulher pedir para ver o celular dele

O empresário Dejair Pereira, 47 anos, morreu após atirar na própria boca durante discussão com a esposa. O caso ocorreu na segunda-feira (26/12) na cidade de Lagoa Itatiaia, em Campo Grande (MT). A briga começou porque ele não queria mostrar o celular para a mulher.

Dejair não resistiu aos ferimentos e faleceu, na tarde dessa terça-feira (27/12), no hospital Santa Casa. Segundo a versão da esposa, ela ficou furiosa e colocou as roupas do companheiro para fora quando ele atirou.

