Fernando para de seguir a todos no Insta. Até Sorocaba. O que houve?

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, deixou de seguir todos os perfis que acompanhava no Instagram, e os seus fãs logo ficaram com uma pulga atrás da orelha. Muitos suspeitam de que o sertanejo esteja preparando alguma novidade musical, que deverá ser anunciada, em breve, nas redes. Outros apontam que ele não está passando por um bom momento pessoal.

Procurada pela coluna LeoDias, a assessoria de imprensa do cantor informou que Fernando está apenas fazendo uma limpa em suas plataformas sociais. Futuramente, a ideia é voltar a seguir alguns perfis no Instagram. Até mesmo Sorocaba levou unfollow do parceiro. Nos últimos meses, Zor se envolveu em polêmicas por causa de seus posicionamentos nas redes sociais. Quem não se lembra de quando ele montou uma lista de "mulher ideal"? Na publicação, dotes culinários, como saber fazer arroz e fritar ovo, estavam entre as exigências. O cantor foi duramente criticado nas redes, inclusive pela própria filha, Kamily. Esta publicação fez com que até mesmo Maraisa, sua ex-cunhada, se manifestasse publicamente sobre o assunto. Algo que trouxe ainda mais críticas ao famoso. Esta "limpeza" de Zor nas redes pode significar uma necessidade de saber quem ter por perto ou não. Mas por que o seu amigo de longa data, Sorocaba, entraria nessa roleta do unfollow também? Por ora, a equipe do famoso não se manifestou sobre essa escolha em específico, mas a coluna acredita que, em breve, Zor irá se explicar.