FOTOS: Marcelo Bimbi abre o jogo ao ContilNet sobre estreia em plataforma de conteúdo adulto

A última semana foi marcada pela entrada do modelo acreano Marcelo Bimbi no universo do conteúdo adulto. Nas redes sociais, Bimbi anunciou a criação de um perfil no Privacy. Após várias propostas, o acreano revelou à coluna Douglas Richer do site ContilNet que ele mesmo tomou a iniciativa de entrar na plataforma.

“Eu nunca tive esse preconceito contra isso. Na verdade eu resolvi, porque eu vi que era uma forma também, tá todo mundo fazendo a vida. E outra, nos anos 90 era símbolo de glamour as mulheres fazerem Playboy. Vera Fischer, Susana Vieira, Gloria Pires, Deborah Secco, Grazi Massafera… Era o sonho de todas estampar a capa da Playboy mostrando os nudes, os corpos bonitos. Hoje, eu não vejo diferença. Não vou produzir sexo, não vou me prostituir, vou apenas tirar foto do jeito que eu nasci, do jeito que eu passo a maior parte do tempo, que é nu. E resolvi acatar isso, achei legal, tô amando as fotos que eu tô fazendo, tô quase batendo o recorde de assinaturas em menos de 24h. Tá ótimo”, disse o modelo ao ContilNet.

Em uma nova fase, Marcelo contou que uma equipe de profissionais está cuidando dos detalhes do seu novo trabalho: “Eu montei minha assessoria, contratei o melhor fotógrafo, editor, produtor. Pessoas novas, gente nova que mexe com a internet, por isso que está esse sucesso. Dei oportunidade para essa galera nova, montei uma equipe de dez pessoas trabalhando comigo”.

Bimbi revelou para este colunista que, em breve, fará um ensaio nu em Manaus, e a produção será intensa: “Amigo, eu vou fazer novos ensaios toda semana. Semana que vem, já vou fazer ensaio nu, no meio da Amazônia, lá em Manaus. Com cocar, pintado de índígena, nu. Vou fazer um ensaio bem típico, regional, já que nós somos caboclos, índígenas. Aí, daqui duas semanas, em Búzios, num veleiro que eu já aluguei, tipo de marinheiro, depois num jato do meu amigo. Toda semana vai ter um ensaio novo. Vou ser bem diferente”.

Sobre o primeiro ensaio, Marcelo comentou que esse primeiro foi só um esquenta: “Essas foram só prévia. Só as prévias pra dar aquele gostinho, aquele começo, né?! Um negócio mais chique, mais formal. Nunca vazou um nude meu na vida, né? Ninguém nunca me viu desse jeito. Pessoal me vê de sunga na praia jogando futebol.”

Bimbi contou à coluna Douglas Richer que, em breve, o clima vai esquentar em sua conta. Mas esse ainda não é um ensaio nu total: “Por enquanto, ainda não fiz, amigo. Demorou, já era pra eu ter lançado. Acho que depois de amanhã eu já começo a fazer um videozinho aqui no hotel, tomando banho, acordando de pau duro. E aos poucos vai andando nu. Eu sou índio, amigo, gosto de ficar nu, eu passo o dia nu dentro de casa”, revelou.

Para ver o novo projeto do acreano clique no link: https://privacy.com.br/profile/Marcelobimbi

O modelo acreano liberou material exclusivo para coluna Douglas Richer de sua estreia: